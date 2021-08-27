بايدن بعد لقاء بينيت: أكدت التزامنا بأمن “إسرائيل”

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أكد خلال لقاء عقده اليوم في واشنطن مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نافتالي بينيت “التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.

وقال بايدن عبر “تويتر”: “تشرفت اليوم باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت في البيت الأبيض. عززنا الشراكة الدائمة بين بلدينا وأكدنا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.