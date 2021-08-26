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وكالة الـCIA تطلق عمليات سرية لإنقاذ الأمريكيين في أفغانستان

26
AUGUST
2021
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، أطلقت عمليات سرية لإنقاذ الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان، وذلك في مسعى لإجلاء جميع الأفراد قبل 31 أغسطس.
 
وكالة الـCIA تطلق عمليات سرية لإنقاذ الأمريكيين في أفغانستانالسفارة الأمريكية تنصح الأمريكيين عند بوابات مطار كابل بالمغادرة على الفور
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الـCIA بدأت في الأيام الأخيرة عمليات سرية لإخراج الأمريكيين من كابل وخارجها باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية وبمساعدة من القوات البرية الأمريكية، التي لا تزال تحت سلطة وكالة المخابرات المركزية.
 
وقال مصدر في الكونغرس مطلع على جهود الإجلاء إن القوات الأمريكية ذهبت إلى كابل في مهام مشتركة مع حلفاء أجانب آخرين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، إلى مواقع محددة حيث أخرجت مواطنين من أمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء الأمريكي والأفغان الذين يحملون تأشيرات خاصة لمساعدة الجيش الأمريكي.
 
وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن العمليات الجوية والبرية تعتبر "محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف الحالية في أفغانستان، حيث بدأت الولايات المتحدة في إعطاء الأولوية لإجلاء الأمريكيين على الأفغان المعرضين للخطر. ومن بين هؤلاء آلاف المترجمين الأفغان وغيرهم ممن عملوا مع الحكومة الأمريكية لكنهم بقوا داخل البلاد ويواجهون عقاب طالبان".
Reuters
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