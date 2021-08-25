مصلحة السجون الإيرانية تقر بارتكاب عناصر منها "ممارسات غير مقبولة"

A + A -

أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، بارتكاب عناصر في أجهزته "ممارسات غير مقبولة"، وذلك بعد نشر قراصنة معلوماتية تسجيلات فيديو تظهر ارتكاب أعمال عنف بحق معتقلين في الجمهورية الإسلامية.

وكانت نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تبث من خارج إيران امس، ما وصفته بأنها تسجيلات فيديو تلقّتها من مجموعة لقراصنة المعلوماتية تطلق على نفسها تسمية "عدالة علي" تظهر حراساً في السجن يتعرّضون بالضرب لمعتقلين ويسيئون معاملتهم.

وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة "هجوم سيبراني" بالأحمر ورسالة تصف "سجن إيوين" بأنه "وصمة عار" وتدعو إلى "الإفراج عن كل السجناء السياسيين".