إعلام: بريطانيا تخطط لإنهاء عملية الإجلاء في أفغانستان قبل 27 أغسطس

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تخطط وزارة الدفاع البريطانية لإنهاء عملية الإجلاء في أفغانستان خلال 24-36 ساعة.

وبحسب مصادر تحدثت معهم صحيفة "غارديان" يوم الثلاثاء، يحتاج العسكريون الأمريكيون يومين أو ثلاثة أيام لإنهاء عملية الإجلاء في مطار كابول.

ويشار إلى أن القوات البريطانية تعول على إنهاء عمليتها قبل ما لا يقل عن 24 ساعة قبل زملائهم الأمريكيين.

هذا وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق، أن عملية الإجلاء في أفغانستان ستتواصل إلى حين يسمح الوضع الأمني ذلك، مشيراً إلى أنه ليس هناك موعد محدد لإنهاء العملية.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب استطاعت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن 31 أغسطس/آب هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد الاحتلال.