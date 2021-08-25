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مقتل 13 على الأقل جراء فيضانات غربي فنزويلا

25
AUGUST
2021
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قال حاكم ولاية ميريدا الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، إن فيضانات قتلت 13 على الأقل في المنطقة الجبلية الواقعة غربي فنزويلا، بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في انهيارات طينية وفيضان الأنهار.
 
وأظهرت صور نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تجرف السيارات في الشوارع، وامتلاء المباني والشركات بالوحل وحدوث الانهيارات الطينية.
 
وقال الحاكم رامون جيفارا إن،
 
11 شخصا لقوا حتفهم في بلدية توفار، بينما لقي طفلان حتفهما في بلدية أنطونيو بينتو ساليناس.
 
وقال جيفارا في تصريحات للصحافة المحلية نُشرت على تويتر، "الوضع الذي نعيش فيه مؤسف للغاية".
 
وأضاف أن المياه التي وصلت إلى محولات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار.
 
 
والمنطقة التي غمرتها الفيضانات أرض زراعية تنتج الغذاء لباقي أجزاء البلاد.
 
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