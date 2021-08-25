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بايدن: تمديد عمليات الإجلاء في أفغانستان ليوم واحد خطر على القوات الأميركية

25
AUGUST
2021
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن تمديد العمليات على الأرض ليوم واحد في أفغانستان يضيف خطورة ومزيد من التهديدات من قبل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) على القوات، لكنه أيضا طلب من وزارتي الدفاع والخارجية إعداد خطط لتمديد مهمة الإجلاء بعد 31 أغسطس/آب الجاري عند الضرورة.
 
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن بايدن أكد صباح اليوم في اجتماع مع قادة دول السبع أنه "مع كل يوم من العمليات على الأرض، سيضاف خطرا على قواتنا مع تزايد التهديدات من تنظيم داعش".
 
وأضاف بايدن أن "اكتمال المهمة بحلول 31  أغسطس/ آب يعتمد على التنسيق المستمر مع طالبان (المحظورة في روسيا)".
 
كما أشار البيان إلى أن بايدن طلب من وزارتي الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة إعداد خطط طوارئ، حال الحاجة الضرورية إلى تعديل الجدول الزمني لعمليات الإجلاء من أفغانستان.
 
وكان البيت الأبيض قد هاجم شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بعد أن اتهمت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها كانت المسؤولة عن أزمة أفغانستان الحالية.
 
ودعت المذيعة في الشبكة، راتشيل كامبوس دافي، يوم الأحد الماضي، عبر شاشة "فوكس نيوز" إلى إلقاء اللوم على جيل بايدن لسماحها لزوجها، الذي وصفته دون أدلة أنه "ضعيف عقليا" بالترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقالت دافي: "عندما تنظر إلى ما يؤذي أمريكا، عندما تنظرون إلى هذا النقص في القيادة، وتتساءلون عمن هم الأشخاص المسؤولين عن وضع شخص غير كفء بهذا الشكل، وبصراحة هذا – بايدن - كما تعلمون ضعيف عقليا في هذا الموقف".
 
 
من ناحيته، رد مايكل لاروزا، المتحدث باسم جيل بايدن، أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ووصف تعليقات مذيعة "فوكس نيوز" راتشيل كامبوس دافي بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
وأعرب لاروزا عن أمله في أن تعتذر شبكة "فوكس نيوز" ودافي عن تصريحاتهم إزاء "سيدة أمريكا الأولى"، وأن "يلقوا بهذا النوع من الكلام في سلة المهملات حيث ينتمي".
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