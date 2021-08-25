living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض يطالب "فوكس نيوز" بالاعتذار بعد اتهامها جيل بايدن أنها سبب الفوضى في أفغانستان

25
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هاجم البيت الأبيض شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بعد أن اتهمت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها كانت المسؤولة عن أزمة أفغانستان الحالية.
 
ودعت المذيعة في الشبكة، راتشيل كامبوس دافي، يوم الأحد الماضي، عبر شاشة "فوكس نيوز" إلى إلقاء اللوم على جيل بايدن لسماحها لزوجها، الذي وصفته دون أدلة أنه "ضعيف عقليا" بالترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقالت دافي: "عندما تنظر إلى ما يؤذي أمريكا، عندما تنظرون إلى هذا النقص في القيادة، وتتساءلون عمن هم الأشخاص المسؤولين عن وضع شخص غير كفء بهذا الشكل، وبصراحة هذا – بايدن - كما تعلمون ضعيف عقليا في هذا الموقف".
 
وتابعت كامبوس دافي، وهي زوجة النائب السابق في الحزب الجمهوري من ولاية ويسكونسن الأمريكية، شون دافي: "أنا آسفة، ولكن باعتباري زوجة سياسي، لا يسعني إلا لوم جيل بايدن، فلا أحد يدرك حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقلية بشكل أفضل سواها".
 
وترى مذيعة "فوكس نيوز" أن "أفضل تصرف وطني كان من الممكن أن تفعله جيل بايدن هو أن تخبر زوجها أنها تحبه ولا تدعه يرشح نفسه للرئاسة وهو في هذه الحالة العقلية، أعتقد أنها فشلت في إدارة البلد أيضا".
 
من ناحيته، رد مايكل لاروزا، المتحدث باسم جيل بايدن، أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ووصف تعليقات مذيعة "فوكس نيوز" راتشيل كامبوس دافي بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
 
وأعرب لاروزا عن أمله في أن تعتذر شبكة "فوكس نيوز" ودافي عن تصريحاتهم إزاء "سيدة أمريكا الأولى"، وأن "يلقوا بهذا النوع من الكلام في سلة المهملات حيث ينتمي".
 
كما شدد لاروزا على أن مشاهدي "فوكس نيوز" يستحقون محتوى أفضل من هذا، وأنه يجب على الشبكة أن تبذل الأفضل لإرضائهم.
 
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومستشاروه ألقوا باللوم على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في إبرامه اتفاقا مع حركة طالبان لسحب القوات الأمريكية من العاصمة الأفغانية كابول، كما ألقوا باللوم على القوات الأفغانية لافتقارها إلى "إرادة" القتال.
 
واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.
 
وحاول موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي الحصول على رد من "فوكس نيوز" بشأن تعليقات المتحدث باسم جيل بايدن، مايكل لاروزا، لكن لم ترد الشبكة الأمريكية عليها.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout