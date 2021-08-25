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"فتح" تناقش ملفات التعديل الوزاري وإعادة إعمار غزة وجهود وقف التصعيد الإسرائيلي

25
AUGUST
2021
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ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية الإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع السلطات المصرية والمجتمع الدولي، وذلك للتخفيف من معاناة سكان القطاع الذين فقدوا منازلهم.

وطالبت "مركزية فتح"، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي "الذي إن استمر سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وسيقضي على أية جهود رامية إلى وقف التصعيد وتهيئة الأجواء للعودة لعملية سياسية جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".

كما استعرضت اللجنة الأزمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، والتي يعود جزء كبير منها إلى الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، داعية الدول العربية والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من هذه الأزمة.

وقررت اللجنة التأكيد على أهمية "تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة... وتعزيز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

كما اتخذت اللجنة قرارا بترك شأن التعديل الوزاري للرئيس محمود عباس.

 

 
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