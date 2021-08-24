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العراق: العلاقات بين بغداد وموسكو تاريخية وتشهد حاليا حالة من التصاعد

24
AUGUST
2021
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اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين العراق وروسيا تاريخية وتشهد حاليا حالة من الاضطراد والتصاعد، مشيرا إلى أن رؤية واضحة لمسير العلاقات بين البلدين تكرس حاليا. 
قال الصحاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية العراقي يزور هذه الأثناء العاصمة الروسية موسكو، وسيلتقي نظيره الروسي (سيرغي لافروف) وسيلتقي أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي".
وتابع الصحاف أن "العلاقات التاريخية بين بغداد وموسكو تشهد حالة من الاضطراد والتصاعد، ونعتقد أن رؤية واضحة لمسير العلاقات الثنائية بين البلدين في هذه الأثناء تكرس ضمن سياسة توازن وانفتاح تعمل عليها وزارة الخارجية العراقية لتأكيد الشراكات الاستراتيجية مع جميع الأشقاء والأصدقاء".
وأشار إلى أن "اللجنة العراقية - الروسية تستعد لعقد جلسات أعمالها مستأنفة أهم ما توصل إليه الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتصل بموضوعات الطاقة، ومنها ما يتصل بالثقافة والتعليم ومنها ما يتصل بتبادل الدعم الدبلوماسي والسياسي بين الجانبين".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الروسية، موسكو، في زيارة رسمية مهمة.
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