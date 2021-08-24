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أمريكا تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح "فايزر" لمن هم فوق الـ16 عاما

24
AUGUST
2021
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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عامًا فما فوق.
 
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، فإنه من المتوقع أن يقود هذا القرار إلى إلزام الناس بتلقي اللقاح، خاصة وسط تفشي متحور الفيروس التاجي "دلتا".
 
وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان، إنه "في حين أن ملايين الأشخاص قد تلقوا بالفعل لقاحات كورونا بأمان، فإننا ندرك أنه بالنسبة للبعض، موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح قد تغرس ثقة إضافية لدى الأشخاص في تلقي على اللقاح".
 
ويتوقع مسؤولو الصحة الأمريكيون أيضًا أن الموافقة الكاملة ستدفع المزيد من حكومات الولايات والحكومات المحلية، وكذلك أرباب العمل من القطاع الخاص، إلى استخدام تفويضات اللقاحات.
 
ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر في ديسمبر/ كانون الأول 2020، ثم أعطت لاحقًا الإذن باستخدامه في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق في مايو/ آيار الماضي.
 
وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، فإن 71% من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر، قد تلقوا جرعة واحدة أخيرة وتم تطعيم 60.2% بشكل كامل.
 
أما بالنسبة لجميع السكان، بما في ذلك الأطفال حتى سن 11 عامًا الذين لم تتم الموافقة على لقاحات لهم حتى الآن، فقد تلقى 60.7% من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم 51.5% منهم بشكل كامل.
 
وتعتمد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على البيانات المحدثة من التجارب السريرية للإدارة، من خلال متابعة دراسة المرحلة الأخيرة للقاح "فايزر"، حيث تمت متابعة ما يقرب من 12 ألف شخص تلقوا اللقاح لمدة ستة أشهر على الأقل.
 
وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر": "إنه استنادًا إلى بيانات المتابعة طويلة المدى التي قدمناها، نؤكد الموافقة على فعالية وسلامة لقاحنا اليوم، لمن هم في سن 16 عامًا أو أكثر".
وسيتم تسويق لقاح "فايزر" الآن تحت اسم علامته التجارية "كوميرناتي"، وهو اللقاح الأول الذي يحصل على الموافقة الكاملة.
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