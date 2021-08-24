قفزة قوية لأسعار النفط بعد سلسلة خسائر حادة

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شهدت أسعار النفط قفزة قوية في ختام تعاملات جلسة الاثنين، بعد سلسلة خسائر حادة استمرت نحو 7 جلسات متتالية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولار، أو 5.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل، بعد أن لامست أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 أيار/ مايو عند 64.60 دولارا.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولار، أو 5.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولارا للبرميل.



وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجل الأسبوع الماضي أكبر خسائره الأسبوعية في أكثر من تسعة أشهر.



لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم دعما للنفط اليوم بأن جعل الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.537 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر يوم الجمعة.



وصعد مؤشر (إم إس سي آي) العالمي للأسهم، الذي يتتبع الأسهم في 50 دولة، بعد أن مُني الأسبوع الماضي بأكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو/ حزيران.



ومع هذا، فإن دولا كثيرة، من بينها الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، تستجيب لتزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا باستحداث قيود جديدة على السفر.



وفي حين أن الجائحة لها تأثير سلبي على الطلب على الوقود، فإن المعروض يشهد زيادة مطردة.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي، وإن شركات الحفر أضافت حفارات نفطية لثالث أسبوع على التوالي.



وتترقب الأسواق الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، التي ستبدأ يوم الجمعة بحثا عن علامات بشأن توقيت تخفيف برنامج البنك المركزي الأمريكي لدعم الاقتصاد.