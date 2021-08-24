رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي يعفي كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم و يقرر إعادة تشكيله

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قال الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، إن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة على قاعدة الوطية ونفي وجود مسلحين فيها "لا أساس له من الصحة".

وأكد الشيباني، في تصريح لراديو "أي أف أم"، أن هناك أكثر من 150 "داعشيا" في الوطية، لافتا إلى أن هذه معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية.

وأضاف "أتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول أن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه أن يتجاوز محيط وزارته".

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود "100 عنصر إرهابي" في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.