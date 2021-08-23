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زعيمة المعارضة التركية تشبه أردوغان بالمقاول وتحذر جونسون

23
AUGUST
2021
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شبهت زعيمة حزب الخير التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"المقاول"، وذلك بعد إعلان بريطانيا عن نيتها إنشاء مراكز للاجئين الأفغان في تركيا، وحذرت رئيس الوزراء البريطاني من هذه الخطوة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، علقت ميرال أكشنار، زعيمة الحزب المعارض، على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن بلاده تخطط لإنشاء مراكز للاجئين الأفغان في دول مثل باكستان وتركيا، وقالت أكشنار: "من أجل حماية مقعدك يا أردوغان، هل أصبحت مقاولا من الباطن للبريطانيين؟".

كما نشرت أكشنار تغريدة حذرت فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من هذه الخطوة، قائلة: "إن مثل هذه الاتفاقات بشأن اللاجئين الأفغان تتعارض مع إرادة الشعب التركي، وبالتالي فهي غير شرعية في نظرنا".

وأضافت: "عندما يرحل السيد أردوغان بعد الانتخابات القادمة، لن نسمح بمثل هذه المعسكرات على أرضنا... كن حذرا".

 

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