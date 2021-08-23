فايزر يحصل على الموافقة الكاملة من الولايات المتحدة لعمر 16 عاما وما فوق

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة الكاملة، اليوم، لاستخدام لقاح "فايزر"المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس التطعيم مع انتشار المتحورة "دلتا".



وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك، في بيان، إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19، بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك أنه بالنسبة الى البعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".