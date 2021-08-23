الملكة إليزابيث خائفة مما سيكشفه الأمير هاري وميغان ماركل في كتاب مذكراتهما!

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أمرت الملكة إليزابيث الثانية كبار مساعدي القصر الملكي البريطاني بالرد قانونياً على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التي اعتبرت انها تشوّه صورة العائلة الملكية البريطانية، بعد أن كشف مصدر مطّلع أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت رأيها بالقول "كفى".

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه سيتم إبلاغ هاري وميغان وسيعلمان أنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء في التشهير بعد الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وتخشى العائلة الملكية أن يُصغي الشعب الأميركي لما سيذكره كتاب هاري وميغان المزمع نشره ويتضمن مذكراتهما.

وأخبر هاري وميغان في حوار سابق خلال هذا العام الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة (لم يذكر اسمه) أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرتشي.

وكانت مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية جايل كينغ، صديقة عائلة الأمير وزوجته، تلقت نسخة من تسريب محادثات هاري مع والده تشارلز وأخيه ويليام، وهو ما امتنع قصر باكنغهام عن التعليق عليه.



