living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نظموا حفلا بعد انكسار كورونا.. ففاجأهم "الوحش الكاسر"

23
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بينما حاول البعض الحصول على قدر من الترفيه، بحفل أقيم في نيويورك للاحتفاء بخروجها من أسوأ فترات وباء كورونا، فوجئ الحضور بعاصفة مطيرة مرتبطة بالعاصفة المدارية "هنري".

وضعفت العاصفة "هنري" التي تجتاح الولايات المتحدة، الأحد، لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد، وتسببت عاصفة مطيرة مرتبطة بها في غمر حفل موسيقي حضره مشاهير في نيويورك.

ودفعت الأمطار التي بدأت خفيفة ثم تحولت إلى شلالات مياه، آلاف الحضور في سنترال بارك بمنطقة مانهاتن إلى البحث عن منافذ الخروج، خلال غناء باري مانيلو الذي واصل الأداء لفترة حتى بعد انقطاع الصوت.


في الوقت ذاته، واصل آلاف آخرون الدخول عبر بوابات أمنية، أثناء خروج الحضور تحت الأمطار.

وروج رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو للحفل على مدى أسابيع، بهدف إظهار قدرة نيويورك على التعامل مع الوباء.

وقال جوش ويس خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بهيئة الطقس الوطنية في ماريلاند، إن منسوب الأمطار الناجمة عن العاصفة "هنري" بلغ رقما قياسيا مسجلا 1.94 بوصة في الساعة في منطقة سنترال بارك، مضيفا أن المنسوب اليومي وصل إلى 4.45 بوصة (11.3 سنتيمتر).

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout