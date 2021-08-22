بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن زعماء مجموعة السبع الكبار ( G7) سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

وكتب جونسون على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "سأعقد الثلاثاء اجتماعا لزعماء G7 لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان. من المهم حيويا أن يعمل المجتمع الدولي معا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية".