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بطريقة سينمائية.. امرأة أفغانية وضعت مولودها في السماء

22
AUGUST
2021
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لم يأت المخاض امرأة أفغانية فرت من أفغانستان، إلا عندما كانت على متن طائرة عسكرية أميركية تحلق في السماء.

ورغم أن حالات الإنجاب في الطائرة معروفة وحدثت من قبل، إلا أن هذه الحادثة كان الأغرب من نوعها، إذ تمت في ظروف بالغة التعقيد: طائرة نقل عسكرية أميركية مكتظة بالركاب.

وذكرت قيادة النقل الجوي الأميركي على "تويتر" أن المرأة الأفغانية التي أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت في حالة المخاض، ببينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا.

وبعد علم طاقم الطائرة بالأمر، خفض قبطان الطائرة من ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء في الطائرة، وهو الأمر الذي قالت القيادة العسكرية إنه أنقذ حياة الأم الأفغانية.

ونقلت الأم إلى حجرة الشحن في الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك.

وقالت القيادة الأميركية إن الأم وابنتها بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأميركية.

ونشرت قيادة النقل الجوي صورا تظهر عسكريين وهم ينقلون الأم على نقالة.

وبحسب مسؤولين في قاعدة رامشتاين، فإن القاعدة ستستوعب نحو 7500 لاجئ أفغاني بصورة مؤقتة، لحين نقلهم إلى أماكن أخرى.

وسجلت عمليات الإجلاء من مطار كابل الدولي، بعيد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، لقطات إنسانية مؤثرة، كان بعضها صعبا للغاية مثل الذين تعلقوا بعجلات الطائرة حتى وقعوا منها خلال تحليقها.

وفي مشاهد أخرى، تمكن الجنود الغربيون المحيطون بالمطار من إنقاذ رضع ألقت بهم أمهاتهم نحوهم في محاولة يائسة للفرار من حكم طالبان.

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