إرتفاع سعر عملة "البيتكوين" ليلامس الـ50 ألف دولار

إرتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بنسبة 1.99 بالمئة ليصل إلى 49.498 دولار أميركي، بحسب موقع "كوين ديسك" المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى الـ50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، سجلت عملة "البيتكوين" مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99 بالمئة.

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بنسبة 4.9 بالمئة حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.

ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8 بالمئة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70 بالمئة هذا العام.