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شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" سلسلة غارات على موقع يتبع للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد في غزة عقب إصابة الجندي على الحدود".

وأشارت إلى أن "سلاح الجو نفذ غارات على أهداف في غزة ردا على إصابة الجندي الإسرائيلي ونشر بطاريات القبة الحديدية خشية رد صاروخي من غزة باتجاه إسرائيل".

وكان وزير الدفاع "الإسرائيلي" بيني غانتس اعتبر أن "ما حدث على حدود غزة خطير للغاية، والحادثة التي قامت بها حماس خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك رد عليها".

وأشارت وكالة "أمد" الفلسطينية إلى أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع "عرين" خلف شركة الكهرباء، بصاروخين على الأقل، كما استهدفت الطائرات محيط ميناء خانيونس جنوب القطاع".