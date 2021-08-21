وسائل إعلام: بقايا صاروخ أطلق من سوريا خلال الغارة الإسرائيلية سقطت في الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حطام أحد الصواريخ التي أطلقتها وسائل الدفاع الجوي السوري في أثناء الغارة الإسرائيلية الأخيرة سقطت داخل الأراضي الأردنية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" على "تويتر" يوم الجمعة، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي أكد أنه عقب انفجار صاروخ للدفاع الجوي السوري في منطقة البحر الميت أمس، تم تشغيل الإنذارات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".

وأضافت أن "حطام الصاروخ سقطت داخل الأراضي الأردنية".

وكانت وسائل الإعلام الحكومية السورية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "عدوان جوي" إسرائيلي، وأسقطت معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.

وحسب بيان للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، صدر الجمعة، فإن أنظمة "بوك" و"بانتسير" التابعة للدفاع الجوي السوري أسقطت 22 صاروخا إسرائيليا من أصل 24