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هذه أسباب بطء عمليات الإجلاء من كابل

21
AUGUST
2021
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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول.


وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن "عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر لأننا لا نريد أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار".

ووسط حالة من الفوضى وتقارير عن ارتكاب طالبان أعمال عنف تواجه الدول الغربية صعوبة في زيادة وتيرة عمليات الإجلاء منذ سيطرة الحركة بشكل خاطف على السلطة قبل أسبوع واحد فقط.


وتبرأت طالبان من مسؤوليتها عن الاضطرابات في المطار الذي حاصره آلاف الساعين للفرار قائلة إنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وذكر مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان، أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في المطار والمنطقة المحيطة به منذ يوم الأحد، في الوقت الذي حثت فيه طالبان أولئك الذين ليس لديهم وثائق سفر على العودة إلى ديارهم.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون، مساء الجمعة، إن حركة طالبان ضايقت عددا من الأميركيين والأفغان الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، متحدثين عن أن الأمر وصل إلى حد الاعتداء عليهم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن ورئيس هيئة أركانه، مارك ميلي، مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، بشأن المشكلات التي تواجه القوات الأميركية أثناء عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية.

وقال أوستن إنه "على علم" بأن بعض الأميركيين والأفغان الذين يسعون للسفر إلى مطار كابل "قد تعرضوا للمضايقة أو حتى للضرب من قبل طالبان".

وأبدى أوستن استعداده لتوسيع محيط العلملية خارج المطار، وهو أمر يأمل المراقبون أن يساعد في تأمين المنطقة.

 

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