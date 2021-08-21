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ناسا توافق على تعليق اتفاقية تصميم كبسولة قمرية مع "سبيس إكس"

21
AUGUST
2021
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وافقت وكالة "ناسا" الأمريكية على تعليق تنفيذ اتفاقية تصميم كبسولة ستهبط على سطح القمر تم توقيعها مع شركة "سبيس إكس" التابعة لـ إيلون ماسك.

وذلك بعد أن رفعت شركة "بلو أوريجن " التابعة للملياردير، جيف بيزوس، دعوى إلى المحكمة الفدرالية.

أفادت بذلك وكالة "رويترز" نقلا عن ناطق باسم ناسا.

وحسب الناطق فإن ناسا وافقت على أن تعلق موقتا تنفيذ الاتفاقية لغاية 1 نوفمبر المقبل، مع العلم أن المحكمة ستعقد جلسة بهذا الشأن في 14 أكتوبر المقبل.

وحسب بوابة The Verge  الإلكترونية  فإن "بلو أوريجن" قالت في الدعوى التي رفعتها إن ناسا أخطأت في تقييم اقتراحها بشأن تصنيع الكبسولة القمرية. وأحاطت الشركة قاضي المحكمة، علما بأنها ستصر على وقف تنفيذ الاتفاقية مع "سبيس إكس" لغاية انتهاء النظر في الدعوى القضائية.

يذكر أن ناسا أعلنت في 16 أبريل الماضي عن عقد صفقة قدرها 2.9 مليار دولار مع شركة "سبيس إكس" بشأن  تصميم  الكبسولة القمرية ورفضت اقتراحات قدمتها شركتا "بلو اوريجن" و" داينيتيكس"وأوضحت ناسا موقفها قائلة أن ما قدمته "سبيس إكس " يعد أفضل الاقتراحات من الناحية المالية، الأمر الذي دفع بشركتي "بلو أوريجن"  و"داينيتيكس" إلى رفع الشكوى القضائية على قرار ناسا إلى إدارة المراقبة المالية في الكونغرس الأمريكي والتي اتخذت قرارا بوقف تنفيذ الاتفاقية لغاية انتهاء النظر في القضية.

يذكر أن المفتش العام لـ ناسا، بول مارتن، كان قد أعلن في وقت سابق أن هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر لا يمكن تحقيقه بسبب تأجيلات كثيرة ومشاكل متعلقة بتصميم بزات فضائية سيرتديها رواد الفضاء عند الهبوط على سطح القمر.

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