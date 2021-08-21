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واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وسفينتين من روسيا على صلة بـ"السيل الشمالي-2"

21
AUGUST
2021
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علنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، مرتبطة بمشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، اليوم الجمعة، أن الخارجية قدمت للكونغرس تقريرا يتضمن أسماء شخصين وسفينتين روسيتين، يقال إنهم على صلة بمشروع "السيل الشمالي-2".

وأضاف بلينكن أن الجهات المذكورة في التقرير سيتم فرض عقوبات عليها بموجب "قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا" (PEESA) الصادر في الولايات المتحدة في 2019.

ولم يذكر بيان بلينكن أسماء الشخصين والسفينتين الواردة في التقرير.

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع ألمانيا والشركاء الآخرين في أوروبا من أجل "الحد من المخاطر التي يمثلها مشروع "السيل الشمالي-2" على أوكرانيا والدول المجاورة من أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي".

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أن مشروع "السيل الشمالي-2" تجاري بحت، وأن موسكو لا تستخدم موارد الطاقة كـ"سلاح".

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