جونسون: سنعمل مع "طالبان" إذا لزم الأمر

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ملتزمة تجاه أفغانستان، و"ستعمل مع حركة طالبان إذا لزم الأمر".

وأوضح في حديثه مع الصحفيين أن "الوضع يتحسن قليلا في مطار كابل"، لافتا إلى أن "التحديات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

وأشار إلى أن إجراءات إجلاء الرعايا البريطانيين واللاجئين الأفغان تسير بشكل جيد وبمعدل ألف شخص يوميا.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال يثق بوزير الخارجية دومينيك راب، الذي واجه دعوات للاستقالة بسبب تعامله مع الأزمة الأفغانية، قال جونسون: "بالتأكيد أثق به".

وكان راب دافع عن رد فعله على سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان اليوم الجمعة، قائلا إن التغطية الإعلامية لأفعاله لم تكن دقيقة وإن الحكومة عملت بكل جهد لإجلاء المواطنين والراغبين في المغادرة