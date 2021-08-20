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كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار

20
AUGUST
2021
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تدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عاما، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
 
فقد ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، أمس الخميس، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما هذا الخريف.
 
وأضافت الصحيفة أن العلماء في الحكومة يدرسون قصر الجرعة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.
 
وقالت الصحيفة إن الهيئة وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر المقبل بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.
 
ومع ذلك قالت مصادر مقربة من اللجنة للصحيفة البريطانية إن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا النهج وقد يتم استهداف فئة "محدودة" تشمل من هم في أمس الحاجة إليه.
 
 ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية القول "أي برنامج معزز سيعتمد على النصيحة النهائية من اللجنة المشتركة المستقلة المعنية بالتطعيم والتحصين.
 
ولحين تلقى المشورة من اللجنة، لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن المتطلبات الأوسع لمن ينبغي أن يحصلوا على جرعات معززة"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وقال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات هذا الشهر إن بريطانيا ليست بحاجة حاليا إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 وينبغي إعطاء‭‭ ‬‬هذه الجرعات إلى دول أخرى.
 
وتخطط بريطانيا لطرح برنامج لجرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.
 
وتلقى ما إجماليه 47.41 مليون في بريطانيا جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى 17 أغسطس بينما تلقى 40.99 مليون جرعة ثانية.
 
 وكان مسؤولون بقطاع الصحة الأميركي ذكروا، الأربعاء الماضي، أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستُتاح على نطاق واسع للأميركيين اعتبارا من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا المتحورة.
 
وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان إن المسؤولين الأميركيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي مودرنا وفايزر-بيونتك ذوي الجرعتين قبل 8 أشهر على الأقل.
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