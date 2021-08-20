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محادثات بوتن وميركل.. ملفات ساخنة

20
AUGUST
2021
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من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثات في موسكو، الجمعة، تتناول ملفات أفغانستان، وتعامل موسكو مع المعارض أليكسي نافالني، وأوكرانيا.

ومن القضايا الصعبة الأخرى التي من المؤكد أنها ستلعب دورا في الاجتماع، خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا الذي عارضته الولايات المتحدة، وقمع المعارضة في بيلاروسيا، والمزاعم بأن الحكومة البيلاروسية وجهت المهاجرين إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث باسم ميركل ستيفن زيبرت للصحفيين في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن محادثات الجمعة في موسكو ستكون "بالتأكيد حول المسائل الدولية الكبيرة العالقة. من الواضح أفغانستان. علاوة على ذلك، فإن الصراع في شرق أوكرانيا من أجل حله وتسويته يمكن لروسيا أن تفعل أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف زيبرت: "بيلاروسيا بلد وديكتاتور يعارض شعبه بأسوأ أنواع الطرق، والذي تؤثر عليه القيادة الروسية كما نعتقد"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتأتي زيارة ميركل إلى موسكو في الوقت الذي تقترب فيه المستشارة من نهاية قيادتها لألمانيا التي دامت 16 عاما تقريبا.

وتمكنت المستشارة الألمانية وبوتن، الذي شغل منصب الرئيس الروسي أو رئيس الوزراء منذ عام 2000، من الحفاظ على خط اتصال على مر السنين على الرغم من الخلافات السياسية العديدة بينهما.

ومع ذلك، تدهورت العلاقة الشخصية بين الاثنين منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

 

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