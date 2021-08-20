فرنسا وألمانيا وبريطانيا: قلق بالغ تجاه إنتاج إيران لليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة

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عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها العميق بشأن تقرير ذكر أن إيران سرعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، منوهة بأن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها.

وذكر البيان المشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث والذي أعلن في ألمانيا "يتعين على إيران وقف انتهاك خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) على الفور".

وذكر البيان المشترك "لاحظنا بقلق بالغ التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة".

وأضاف البيان "نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف اختتامها على نحو سريع وناجح. شددنا مرارا على أن الوقت ليس في صالح أحد".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير يوم الثلاثاء اطلعت عليه رويترز أن إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.

وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.

وأكدت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا من طراز "آي آر-4" لنفس الغرض.