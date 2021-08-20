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الأمم المتحدة تدين القصف التركي في شمال العراق دون الإشارة إلى تركيا

20
AUGUST
2021
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دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الخميس، الغارات الجوية التركية على نينوى شمالي البلاد، دون الإشارة إلى أنقرة، فيما حذرت من تصعيد "خطير".

وذكرت البعثة في بيان صحفي: "نتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في شمالي العراق، والتي أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعديد من الإصابات في بلدة سنجار".

وأضافت: "يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية، لتقليل الضرر على المدنيين الذين غالبا ما يعانون من عواقب مثل هذه الهجمات".
وتابعت: "من المهم إجراء تحقيق سريع وكامل في مثل هذه الحوادث، وإقرار المساءلة عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين".
ودعت البعثة الأممية "الأطراف كافة إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد خطير في الأحداث".

ودان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أمس الأربعاء، القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يشر إلى تركيا.

يذكر أن الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار "يبشه".

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