بوتين وماكرون يبحثان الأوضاع في أفغانستان في ظل وصول "طالبان" إلى السلطة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، الأوضاع في أفغانستان حيث أكدا أهمية ضمان أمن سكان البلاد.

وأفاد الكرملين في بيان أصدره عقب الاتصال بأن بوتين وماكرون ناقشا التطورات الأخيرة في أفغانستان في ظل وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في البلاد، وذكر أن "كلا الجانبين أشارا إلى أهمية ضمان أمن السكان المدنيين وحل المهمات الإنسانية العاجلة".

وأعرب كل من بوتين وماكرون، حسب البيان، عن استعدادهما للإسهام في إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان بجهود مشتركة بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و"مجموعة العشرين".

وتطرق بوتين وماكرون خلال المكالمة إلى قضية الاتفاق النووي الإيراني حيث أكدا دعمهما لمواصلة المفاوضات حول إحياء الصفقة.

وأبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي بالأوضاع في إقليم قره باغ مشيرا إلى أنها مستقرة بشكل عام ويتم اتخاذ إجراءات لإحياء الصلات في مجالي النقل والاقتصاد جنوب القوقاز وسط خطوات لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان