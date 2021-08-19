محادثات روسية إثيوبية حول قضية سد النهضة

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ملف سد النهضة الكبير.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن بوغدانوف وميكونين تبادلا، خلال اتصال جرى اليوم الخميس بمبادرة من الطرف الإثيوبي، الآراء حول إقامة إثيوبيا محطة النهضة للطاقة الكهرومائية في نهر النيل الأزرق في سياق المناقشات حول هذا الموضوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعرب الجانب الروسي، حسب البيان، عن أمله بالتوصل في نهاية المطاف إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف لهذه القضية في إطار مفاوضات مباشرة بين الجهات المعنية، أي أثيوبيا ومصر والسودان، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وسبق أن أكدت روسيا أنها تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتدعو جميع الأطراف إلى اتباع نهج مسؤول لحل النزاع المائي.