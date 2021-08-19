أميركا.. إعلان موعد "الجرعة الثالثة" من لقاحات كورونا

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أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستتاح على نطاق واسع للأميركيين اعتبارا من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بالمتحور "دلتا".

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان، إن المسؤولين الأميركيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي "موديرنا" و"فايزر بيونتك" ذوي الجرعتين قبل 8 أشهر على الأقل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "إنها الطريقة المثلى لحماية أنفسنا من السلالات الجديدة التي ربما تظهر. سيجعلكم ذلك تحظون بقدر أكبر من السلامة ولفترة أطول. سيساعد في إنهاء هذه الجائحة على نحو أسرع".

وأضاف أن الحكومة تتوقع إعطاء 100 مليون جرعة معززة مجانا في نحو 80 ألف موقع من أنحاء البلاد.

وستعطى الجرعات المعززة في بادئ الأمر لمن حصلوا على لقاح من جرعتين، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن من تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" أحادي الجرعة، الذي أجازت الولايات المتحدة استخدامه في فبراير، سيحتاجون أيضا لجرعات معززة.

وقال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن للصحفيين: "نريد أن نسبق الفيروس. إذا انتظرنا حدوث شيء سيئ قبل أن نتصدى له، فسنجد أننا قد تخلفنا بشدة عن المواجهة".