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نشر الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروس لمنع تدفق المهاجرين

18
AUGUST
2021
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أن بلاده نشرت مئات الجنود على الحدود مع بيلاروس لإسناد حرس الحدود، مع ازدياد تدفق المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.

وقال بلاشتشاك إن أكثر من 900 جندي بولندي يشاركون في العملية.

في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، أعلن نائب وزير الداخلية البولندي أن الحدود مع بيلاروس مغلقة وأن الجنود موجودون هناك بالفعل منذ أسبوع.

وتتهم بولندا، مثلها مثل ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإرسال المهاجرين الذين يعتقد أن غالبيتهم عراقيين عبر الحدود، التي تعتبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعت أورسولا سارا زيلينسكا، النائبة عن حزب الخضر في بولندا، يوم الأربعاء إلى التبرع بملابس ثقيلة واغذية بعد ورود تقارير إعلامية افادت بأن حوالي 50 شخصا منهم أطفال عالقون في منطقة بين حرس الحدود البولنديين والبيلاروسيين.

كانت ليتوانيا أول دولة شهدت محاولات دخول عشرات المهاجرين للبلاد. وقالت مؤخرا إنها شهدت أيضا زيادة في أعداد المهاجرين.

 

 

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