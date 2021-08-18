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الصحة العالمية تنتقد اندفاع الدول الغنية نحو منح جرعة معززة من لقاحات كوفيد

18
AUGUST
2021
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 دانت منظمة الصحة العالمية اليوم، "اندفاع الدول الغنية نحو توفير جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في وقت لم يتلق الملايين حول العالم جرعة أولى بعد".

وشدد خبراء منظمة الصحة العالمية على "عدم وجود أدلة علمية كافية على الحاجة لجرعات معززة"، وقالوا إن "توفيرها في وقت ما زال كثر ينتظرون الحصول على جرعة أولى أمر غير أخلاقي".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: "ما هو واضح أنه من المهم الحصول على الجرعات الأولى من اللقاحات وحماية الفئات الأكثر ضعفا قبل بدء تقديم جرعات معززة".

وأضاف: "ان الهوة بين من يملكون اللقاحات ومن لا يملكونها ستزداد إذا أعطى المصنعون والقادة الأولوية للجرعات المعززة بدلاً من إمداد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتابع: "ان الفيروس يتقدم وليس من مصلحة القادة التركيز على أهداف وطنية ضيقة فيما نعيش في عالم مترابط والفيروس يتحور بسرعة".

من جهة أخرى، أعرب تيدروس عن غضبه "إزاء التقارير التي تفيد بأن لقاح جونسون اند جونسون الذي يعطي بجرعة واحدة والذي تجري تعبئته حاليا في جنوب إفريقيا، يتم شحنه للاستخدام في أوروبا، حيث أعطيت اللقاحات لجميع البالغين تقريبا في هذه المرحلة".

وقال: "نحض شركة جونسون اند جونسون على إعطاء الأولوية بشكل طارئ لتوزيع لقاحاتها في إفريقيا قبل النظر في إمداد دول غنية لديها أصلا كميات كافية".

واشار الى ان "اللامساواة في مسألة اللقاحات عار على البشرية وإذا لم نتصد لها معا، سنطيل المرحلة الحرجة من هذا الوباء إلى سنوات فيما يمكن أن تنتهي في غضون أشهر".

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