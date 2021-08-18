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في يوم واحد.. أميركا تعود إلى "كابوس كورونا" السيئ

18
AUGUST
2021
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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19، الثلاثاء، أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.
 
وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل، وفقا لإحصاء رويترز.
 
وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن مساء الثلاثاء أنها تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى منتصف يناير المقبل.
 
ومثل كثير من البلدان الأخرى تشكل السلالة دلتا تهديدا كبيرا في الولايات المتحدة.
 
وأظهرت حصيلة رويترز، التي تستند إلى بيانات رسمية تسجيل 1017 وفاة، الثلاثاء، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى أقل بقليل من 623 ألفا، في أكبر عدد من الوفيات تعلن عنه أي دولة رسميا في العالم.
 
وكانت آخر مرة سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 وفاة يوميا بالفيروس في مارس الماضي.
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