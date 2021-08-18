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باع عشرات بطاقات التلقيح.. "جريمة كورونا" تهز أميركا

18
AUGUST
2021
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أوقفت السلطات الأميركية، الثلاثاء، صيدلانيا في شيكاغو لبيعه عبر "إي باي" عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على ما أعلنت وزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو باع 125 بطاقة تلقيح صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الصحية الفيدرالية الرئيسية في البلاد، في مقابل 10 دولارات للبطاقة الواحدة.

وترتدي هذه البطاقات أهمية كبيرة حاليا إذ إن عددا متزايدا من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة تشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للسماح لهم بالدخول.
ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، وهو يواجه احتمال السجن 10 سنوات عن كل تهمة.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث بولايت في بيان "نتعامل بجدية ونحقق بصورة نشطة في كل انتهاك يساهم في الحذر من اللقاحات وفي الوضع اللقاحي".

 

 

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