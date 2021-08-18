living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة 121 ألف طفل بكورونا في "أسبوع ما قبل الدراسة"

18
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصيب 121 ألف طفل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

ووفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، فإن هؤلاء الأطفال يمثلون ما نسبته 18 بالمئة من عدد الإصابات الأسبوعية، و14 بالمئة من عدد الإصابات الكلي في الولايات المتحدة.

وقالت الأكاديمية إن 24 ولاية أبلغت عن ارتفاع نسبة دخول الأطفال إلى المستشفيات إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت أن "نسبة دخول الأطفال إلى المستشفيات وصلت إلى 1.9 بالمئة، ونسبة الوفيات بينهم وصلت إلى 0.25 بالمئة، في حين أن 7 ولايات لم تشهد وفاة أي طفل بسبب كورونا".

وحثت الأكاديمية على ضرورة إلزام طلبة المدارس بارتداء الكمامة في فصولهم، وطالبت الأهالي بالحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن حماية لأرواحهم وأرواح أطفالهم وكافة أفراد المجتمع.

ومع اقتراب موعد التحاق الطلبة في الولايات المتحدة بمدارسهم، يرتفع مؤشر حالات الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، خاصة بعد اكتساح المتحور "دلتا" للعديد من الولايات التي تشهد انخفاضا في نسب التطعيم.

وفي الوقت ذاته، يناقش مسؤولو الرعاية الصحية ضرورة إقرار الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19"، بهدف زيادة المناعة المجتمعية.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بين صفوف البالغين كذلك، مما أدى إلى زيادة نسبة إشغال المستشفيات، فيما ارتفعت أيضا أعداد من دخلوا غرف العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 83 ألفا في أنحاء البلاد.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout