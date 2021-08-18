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قائد عسكري أمريكي: مطار كابل آمن حاليا ومفتوح أمام الرحلات المدنية

18
AUGUST
2021
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أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي أن مطار كابل آمن حاليا ومفتوح أمام حركة الرحلات المدنية التي يتم تسييرها وفقا لقواعد الطيران المعمول بها.

وقال ماكينزي في بيان صحفي: "أتيحت لي الفرصة اليوم لتقييم الوضع في مطار حامد كرزاي الدولي والتواصل مع القادة العسكريين الأمريكيين على الأرض لتوفير الأمن للمطار. لقد رأيت بنفسي العمل الذي تقوم به قواتنا لتشغيل المطار بكفاءة مع ضمان الحركة الآمنة للمدنيين والدبلوماسيين الذين يغادرون كابل".

وأشار إلى أن "مراقبي الحركة الجوية العسكرية الأمريكية والمسؤولون عن الأرض يقومون بتوسيع نطاق العمليات بسرعة لضمان التدفق السلس للتعزيزات العسكرية إلى المطار وإجلاء المدنيين الأمريكيين والشركاء بالتنسيق مع زملائنا في وزارة الخارجية".

وكشف ماكينزي أنه وخلال لقائه كبار قادة طالبان في الدوحة يوم الأحد، "حذرتهم من التدخل في إجلائنا، وأوضحت لهم أن أي هجوم سيواجه بقوة ساحقة في الدفاع عن قواتنا"، مشددا على أن "حماية المدنيين الأمريكيين وشركائنا هي أولويتي القصوى وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انسحاب آمن وفعال".

وأضاف: "تحقيقا لهذه الغاية، نحن على استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود سفارة الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأمريكيين والشركاء والمتقدمين للحصول على تأشيرات خاصة من الأفغان المعرضين للخطر".

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