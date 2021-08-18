قائد عسكري أمريكي: مطار كابل آمن حاليا ومفتوح أمام الرحلات المدنية

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أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي أن مطار كابل آمن حاليا ومفتوح أمام حركة الرحلات المدنية التي يتم تسييرها وفقا لقواعد الطيران المعمول بها.