أوكرانيا: مستعدون للحوار مع روسيا حول القرم

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء أن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا حول شبه جزيرة القرم، مع أنها لم توجه دعوة لموسكو للمشاركة في قمة "منصة القرم".

وفي تصريحات متلفزة قال كوليبا: "لم نبعث دعوة رسمية (إلى موسكو) لكن روسيا منذ البداية، أي منذ الإعلان عن عقد منصة القرم بمبادرة من الرئيس زيلينسكي، رفضت رفضا قاطعا أي إمكانية للتواصل مع منصة القرم، مع أننا لا نعترض على ذلك. مستعدون للحوار مع روسيا حول القرم في إطار المنصة المذكورة".

وكان وزير الخارجية الروسي انتقد قبل أيام "منصة القرم"، واصفا اللقاء المرتقب بأنه "تجمع سحرة" سيستفيد الغرب منه للمضي قدما في رعاية "المشاعر النازية الجديدة والعنصرية للسلطة الأوكرانية الحالية".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن بلاده تخطط لعقد القمة لمناقشة سبل "إعادة" شبه جزيرة القرم إلى السيادة الأوكرانية.

وعرضت كييف على الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، المشاركة في فعاليات القمة المقررة في 23 أغسطس.

وأصبحت القرم جزءا من روسيا بناء على نتائج الاستفتاء الذي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014.

ولا تزال أوكرانيا تدعي سيادتها على القرم "المحتلة مؤقتا" من قبل روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن مسألة انتماء القرم قد طويت إلى الأبد.