واشنطن تؤكد أن لا خطط لديها لنشر قوات في هايتي

A + A -

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لنشر قوات عسكرية في هايتي بعد الزلزال الذي أودى بحياة 1400 شخص على الأقل هناك.

وقال سوليفان في إيجاز صحفي من البيت الأبيض إنه من السابق لأوانه قياس تأثير الزلزال على العملية السياسية في هايتي وإن المسؤولين الأميركيين بصدد تقييم ذلك.

وأشار إلى أن التركيز الرئيسي الآن هو الحصول على فريق من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمواجهة الكارثة، مبينا أن عناصر خفر السواحل الأميركية والقيادة الجنوبية الأميركية يقدمون الدعم اللوجستي للاستجابة لحالات الطوارئ.

وصباح يوم السبت، شهدت هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة، أسفر عن عدد كبير من القتلى، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين، وانهيار كنائس ومحال تجارية ومنازل ومبان، علق مئات الأشخاص تحت أنقاضها.