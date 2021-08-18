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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بمبيعات التجزئة الضعيفة

18
AUGUST
2021
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تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء متأثرة بهبوط في مبيعات التجزئة الأميركية أثار قلقا بشأن التعافي الاقتصادي، ونتائج مخيبة للآمال من هوم ديبوت.

وأغلقت غالبية القطاعات الأحد عشر في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، وجاءت أسهم شركات السلع الاستهلاكية في مقدمة الخاسرين.

وسجلت أسهم هوم ديبوت هبوطا حادا بعد أن أعلن أكبر تاجر للتجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة عن مبيعات جاءت دون التوقعات للمرة الأولى في حوالي عامين.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض كبير بعد أن سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق لخمس جلسات متتالية.

وأنهى داو جونز جلسة التداول اليوم منخفضا 279.68 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 35345.72 نقط بينما هبط المؤشر ستاندر اند بوزر 500 القياسي 31.63 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 4448.08 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 137.58 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 14656.18 نقطة.

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