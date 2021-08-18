الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات التنموية لأفغانستان

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علق الاتحاد الأوروبي مدفوعات مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سقوط كابل في يد حركة "طالبان"، وأعلن أنه سيدرس ما إذا كان سيعزز المساعدات الإنسانية للبلد المذكور.