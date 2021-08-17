مقاتلو طالبان داخل مدينة ملاهي.. وفيديو يرصد ما حدث

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تداولت وسائل إعلام وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، صورا وفيديوهات لمقاتلي حركة "طالبان" وهم يلهون داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.

واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، الاثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج.

وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء لردع الأشخاص الذين حاولوا شق طريقهم نحو رحلة جوية عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وموظفي السفارة.

وأفادت أنباء بمقتل 5 أشخاص على الأقل في الفوضى التي أدت إلى توقف رحلات الإجلاء.

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابل في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما وقال الرئيس الأميركي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار، حسبما نقلت "رويترز".

ودافع جو بايدن عن قراره سحب القوات، حيث قال إن القوات الأفغانية هي من ينبغي أن تقاتل قوات طالبان.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه اضطر للاختيار بين أن يطلب من القوات الأميركية القتال إلى ما لا نهاية فيما أسماه حرب أفغانستان الأهلية أو الالتزام بالاتفاق على الرحيل الذي أبرمه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وبيّن قائلا: "أدعم قراري بقوة. بعد 20 عاما تعلمت الدرس بمشقة وهو أنه لن يكون هناك أبدا توقيت جيد لسحب القوات الأميركية. لهذا ما زلنا هناك".

وكان مسؤول أمني غربي في مطار كابل، قد أعلن أن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع صباح الثلاثاء.