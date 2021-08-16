بريطانيا.. طالبان تسيطر على أفغانستان ولن نعود للقتال

A + A -

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، إن طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود إليها لمحاربة المسلحين.

وأضاف بن والاس في تصريح لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية: "أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد.. أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس "هذا ليس مطروحا.. لن نعود".

وقال والاس إن القطاع العسكري من مطار كابل آمن، وأن بريطانيا تبذل ما في وسعها لإجلاء المواطنين البريطانيين وأفغان على صلات ببريطانيا.

وأضاف "هدفنا.. خروج ما يتراوح بين 1200 و1500 في اليوم بحسب قدرة طائراتنا، وسنحافظ على هذا المعدل".

وحول إمكانية الاعتراف بسلطة طالبان على أفغانستان، قال بن والاس: "الوقت ليس مناسبا الآن".

وقال "سيحدث الكثير قبل أن تُتخذ هذه القرارات... الفيصل سيكون أفعالهم وليس الأقوال".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني قائلا "نتوقع أن يشهد العالم موجة هجرة كبيرة بسبب أوضاع أفغانستان".