السفير الإيراني في العراق: المفاوضات مع السعودية تناولت فتح السفارات

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الوطن السورية: أعلن السفير الإيراني لدى العراق أيرج مسجدي أن «المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين»، متمنياً الوصول إلى نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من المفاوضات.

وفي تصريح لقناة «العالم» قال مسجدي إن «عدة جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية أقيمت في العراق، وتوقفت بشكل مؤقت بسبب انتقال السلطة في إيران»، وأضاف إن «المفاوضات تناولت فتح سفارتي البلدين، ونتمنى التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة».



وعلى الصعيد الأمني في المنطقة، اعتبر أنه «على دول المنطقة أن تستعد لتحمّل مسؤولياتها في تأمين الحماية اللازمة لأمنها الإقليمي عقب الانسحاب الأميركي».



وأشار إلى أن «طهران ترفض بشكل صريح أي وجود أميركي في المنطقة وخاصة في العراق»، وأكد إدانة بلاده أي خطوة عدوانية حيال البعثات الدبلوماسية في العراق، معتبراً أنها «تبرر إطالة الوجود الأجنبي في هذا البلد».



الرئيس العراقي برهم صالح كان قد أعلن في وقت سابق، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.