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بوتين يدعو للتعامل بشكل منهجي وعميق مع أجندة المناخ

14
AUGUST
2021
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حول القضاء على عواقب الفيضانات وحرائق الغابات في روسيا، إنه يجب التعامل بعمق ومنهجية مع أجندة المناخ.

وأشار بوتين إلى أنه تمت مؤخرا في مقاطعة تشيليابينسك، مناقشة موضوع التخلص من عواقب الكوارث الطبيعية التي تسببها ظواهر طبيعية شاذة، ونوه بأنه يجب في الاجتماعات اللاحقة العودة إلى هذه المسائل والقضايا، وبالذات إلى موضوع الحرائق الطبيعية في ياقوتيا والفيضانات في عدد بعض مناطق القرم وإقليم كراسنودار.

وأضاف بوتين: "حجم الكوارث الطبيعية لا سابق له. ففي الجنوب، يهطل المعدل الشهري من المطر، خلال ساعات قليلة، وفي الشرق الأقصى، تسببت الظروف المناخية الطبيعية بانتشار حرائق الغابات وخاصة في ظروف الجفاف والرياح الشديدة. كل هذا يظهر مرة أخرى مدى أهمية التعامل بعمق ومنهجي في المستقبل مع الأجندة البيئية المتعلقة بالمناخ".

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