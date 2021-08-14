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البنتاغون: طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن يتولى بايدن السلطة

14
AUGUST
2021
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أشار جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن حركة طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن تتولى إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

 

وأضاف: "رأينا حركة طالبان تتقدم على مستوى الولايات قبل أن يتخذ الرئيس بايدن قراره".

وعلى صعيد تأمين انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، صرح بأن القوات التي يجري نقلها إلى أفغانستان ستكتمل خلال يومين، وأن أولى الوحدات التابعة لمشاة البحرية وصلت إلى كابل.

وشدد على أن مهام القوات ستتركز في نقل المدنيين وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتأمين مطار حامد كرزاي الدولي حتى إتمام الانسحاب.

وأكد أن واشنطن تتابع الموقف الأمني يوما بيوم، وأن وزارة الخارجية ستخفض عدد عامليها في أفغانستان بنهاية الشهر

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