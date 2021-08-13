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أعلنت الشرطة البريطانية، ليلة الجمعة، عدد الضحايا الذين سقطوا في حادث إطلاق للنار في مدينة بليموث جنوب غربي البلاد، ووصفته وزيرة الداخلية بأنه "صادم".

وأكدت الشرطة البريطانية مقتل ستة أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة بليموث، من بينهم مسلح مشتبه فيه بإطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على امرأتين ورجلين ميتين في مكان الحادث في منطقة كيهام بالمدينة، مع رجل تم وصفه بأنه "الجاني المشتبه به بإطلاق النار".

وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجراحها من جراء إطلاق النار في المستشفى. وطوقت الشرطة مكان الحادث عند حوالي الساعة 6:10 مساء الخميس.

وشددت الشرطة البريطانية في المدينة على أن إطلاق النار ليس له علاقة بالإرهاب، وأنها أوقفت البحث عن أشخاص محتملين على صلة بالحادث.

وطلبت الشرطة من السكان على عدم نشر أو مشاركة أي لقطات من مكان الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الحادث بأنه "صادم"، وقالت إن "تفكيرها مشغول بالمتضررين".