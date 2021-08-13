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طفل عثر على مسدس محشو.. ثم وقعت الكارثة

13
AUGUST
2021
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كان طفل أميركي يلهو في منزله عندما عثر على مسدس محشو وغير مؤمن، في وقت كانت أمه مشغولة في إجراء مكالمة فيديو تتعلق بالعمل.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، بأن الطفل وأثناء لعبه في المسدس أطلق عيارا ناريا صوب رأس أمه مما أدى إلى مقتلها.

ووقعت الحادثة في مدينة ألتامونتي سبرينغز بولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إن شخصا ما في مكالمة الفيديو اتصل بالرقم 911 الخاص بالطوارئ، بعد رؤية الطفل في الخلفية وسماع ضوضاء.

وأفاد هذا الشخص بأن المرأة، التي تم تحديد هويتها على أنها، شمايا لين، البالغة من العمر 21 عاما، سقطت إلى الخلف، ولم تظهر مجددا في مكالمة الفيديو.

ولم تذكر الوكالة عمر الطفل، لكن يبدو أنه في سن صغير.

وذكرت الشرطة الأميركية أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

وقالت الشرطة إن شخصا بالغا ترك السلاح الناري غير مؤمن.

وكان المحققون يعملون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.

 

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