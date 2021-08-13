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عملة "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف مايو

13
AUGUST
2021
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بلغت قيمة عملة "بيتكوين" المشفرة يوم الأربعاء 46 ألفا و787.60 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 17 مايو 2021.
 
ارتفعت قيمة العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" إلى ثاني أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، وسط تزايد الاعتراف من الشركات العالمية بها كعملة دفع معتمدة.
 
وتواصل الشركات العالمية الاعتراف بعملة "بيتكوين" كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل "أبل باي" و"غوغل باي".
 
وأعلنت "إيه أم سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة "بيتكوين" لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الحالي.
 
إلى ذلك، سجلت "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 22.46 في المئة خلال أسبوع بدعم تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك، الذي أكد على دعمه مجددا للتعامل بالعملات المشفرة مثل بيتكوين.
 
كما سجلت عملات "إيثيريوم" ارتفاعا بنسبة 3.89 في المئة إلى 3261.28 دولار، فيما ارتفعت عملة "لايتكوين" بنسبة 5.26 في المئة إلى 172.53 دولار، و"بيتكوين كاش" بنسبة 4.88 في المئة إلى 612.36 دولار.
 
وتجاهلت أسعار العملات الافتراضية، إعلان شبكة "بولي نتوورك" العاملة كمنصة لتداول العملات الافتراضية المشفرة، الثلاثاء، تعرضها إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار.
 
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.
روسيا اليوم
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